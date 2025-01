Colpo di fortuna: vincita da 10mila euro con il Miliardario Maxi

La fortuna torna a bussare nel cuore del centro storico di Sulmona, dove un sessantenne ha incassato 10mila euro grazie al gratta e vinci Miliardario Maxi. Il biglietto fortunato è stato acquistato presso la storica ricevitoria di Rosa Maria Savino. La cifra vincente è apparsa sotto il numero 13, confermando ancora una volta che la dea bendata sa essere imprevedibile.

Nonostante non si tratti di un colpo da milioni, come l’iconica vincita da due milioni di euro registrata nella stessa tabaccheria cinque anni fa, il premio ha comunque regalato grande entusiasmo. «È un segnale che anche il numero 13 può portare fortuna», hanno commentato con ironia i gestori del punto vendita, pronti ad appendere con orgoglio in vetrina la copia del biglietto vincente.

Questa nuova vincita consolida la fama di Sulmona come città amica della fortuna, alimentando il sogno di altri giocatori in cerca di un colpo di scena che cambi la loro vita. La combinazione vincente del numero 13 si aggiunge a una serie di successi che continuano a fare della ricevitoria un luogo speciale per chi vuole sfidare il destino.