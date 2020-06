Colta da malore muore in acqua 66enne a Roseto

Daniela D'Angeli una donna di 66 anni, nata a Roma ma da tempo residente a Roseto, è morta nelle acque che fronteggiano la spiaggia libera a nord della riserva del Boscaccio.

La donna si trovava insieme ad una coppia di amici che si sono resi conto che qualcosa non andava perchè non riuscivano più a vederla, i due sono entrati in acqua e dopo un po hanno recuperato il corpo privo di sensi dell'amica, e lo hanno portato a riva.

Nel frattempo era stato allertato il 118, sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata e l'elicottero del 118, ma per la donna nonostante fossero state fatte tutte le manovre per la rianimazione non c'è stato nulla da fare ed al medico sopraggiunto non è rimasto altro che constatare il decesso.