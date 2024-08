Coltivava cannabis in casa, le piantine nei vasi

I Carabinieri della compagnia di Giulianova hanno denunciato un uomo per coltivazione illegale di cannabis all'interno della propria abitazione. Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato 23 piante di cannabis indica, di altezza variabile tra i 20 e i 70 centimetri, insieme a una vasta attrezzatura per la coltivazione, tra cui un essiccatore con tubi, lampade termiche, ventole di aerazione, vari bilancini elettronici e tre bustine contenenti semi di marijuana. Sono stati trovati e sequestrati anche oltre 30 grammi di hashish.

Parallelamente all’operazione antidroga, i Carabinieri hanno effettuato controlli in diversi luoghi di ritrovo, locali pubblici e discoteche, per contrastare il consumo e lo spaccio di stupefacenti tra i più giovani. Tre ragazzi sono stati trovati in possesso di piccole quantità di hashish e cocaina, e sono stati segnalati alla Prefettura di Teramo come assuntori.

Nel corso degli stessi controlli, tre automobilisti sono stati fermati e si sono visti ritirare la patente: due di loro guidavano con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, mentre il terzo è risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti. Le operazioni di controllo continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sulle strade e nei luoghi di ritrovo frequentati dai giovani.