Comunali in Abruzzo, affluenza giù: Chieti arretra, Avezzano supera quota 54%

Primo giorno di urne con partecipazione in flessione nei principali centri abruzzesi al voto: oggi seggi aperti fino alle 15.

Il primo giorno delle elezioni comunali in Abruzzo si chiude con un segnale netto: la partecipazione elettorale arretra rispetto alla precedente tornata. A Chieti, alle ore 23 di domenica 24 maggio, si è recato alle urne il 47,9% degli aventi diritto, circa quattro punti in meno rispetto alle ultime amministrative. Il dato conferma una tendenza già emersa nelle rilevazioni intermedie e pone l’attenzione sul secondo giorno di voto.

Più alta, ma comunque in diminuzione, l’affluenza ad Avezzano, l’altro Comune abruzzese sopra i 15mila abitanti chiamato al rinnovo dell’amministrazione. Nella città marsicana la partecipazione ha raggiunto il 54,3%, superando la soglia del 50%, ma con una flessione di poco superiore ai due punti rispetto alla precedente consultazione.

Il calo era già visibile alle ore 19, quando a Chieti aveva votato circa il 35,8% degli elettori, mentre ad Avezzano il dato si attestava intorno al 41,4%. La fotografia delle urne, dunque, mostra una mobilitazione più contenuta, pur con differenze significative tra i centri interessati.

In Abruzzo il voto non riguarda solo Chieti e Avezzano: sono coinvolti anche altri 58 Comuni più piccoli, per un totale di 60 amministrazioni chiamate al rinnovo. Il dato regionale delle ore 12, pari al 15,1%, risultava già lievemente inferiore rispetto alla tornata precedente, che in molti casi si era svolta nel settembre 2020, in un contesto segnato dall’emergenza Covid e dalla concomitanza con il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Le urne sono rimaste aperte domenica dalle 7 alle 23 e la votazione prosegue oggi, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. Nei Comuni con più di 15mila abitanti, qualora nessun candidato sindaco dovesse superare la maggioranza assoluta al primo turno, si tornerà alle urne per il ballottaggio il 7 e 8 giugno.