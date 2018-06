Comune di Teramo, oggi cerimonia per la proclamazione del nuovo sindaco

Giovedì 28 Giugno, alle ore 11:00 nella sala ipogea di Piazza Garibaldi, si terrà la cerimonia di proclamazione del nuovo Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, eletto nel turno di ballottaggio dello scorso 24 Giugno.

Nella stessa circostanza, sarà altresì proclamato il nuovo Consiglio Comunale.

La cerimonia sarà presieduta dal presidente dell’Ufficio Centrale per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, Giudice Dott. Marco Procaccini.

Subito dopo la cerimonia, il Sindaco si recherà in Prefettura per la sottoscrizione del “Protocollo di intesa per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere”.

Quindi si sposterà nel palazzo Municipale di Piazza Orsini, dove si insedierà nell’Ufficio del Sindaco.