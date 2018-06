Concerto beneficenza giudice-rock Varone

Dieci canzoni inedite e dieci già note al pubblico, hanno animato per due ore il concerto di beneficenza 'Dammi una storia' al teatro Flaiano di Pescara con la band capitanata dal giudice-rock Gennaro Varone rientrato a Pescara per l'occasione.

La serata, organizzata dall'associazione 'Amico' ha raccolto fondi da destinare al reparto di chirurgia pediatrica di Pescara come avviene ormai da anni.

Il cantautore per passione, noto in Abruzzo per le inchieste condotte fino a sei mesi fa quando è stato trasferito a Roma, ha dato vita a uno spettacolo ricco di emozioni grazie ai testi densi di valori morali e sentimento: dall'amore per la Patria all'amore di coppia.

"I richiami alla Costituzione e alla Patria mi piace ricordarli - ha raccontato Varone - perché alcuni termini desueti come Patria, Popolo, Nazione, dovremmo riscoprirli perché siamo un grande popolo, una grande nazione e dovremmo avere il coraggio di riscoprirli anche in sede europea dov'è spesso questo valore non è riconosciuto".