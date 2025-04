Conclave 2025: il 7 maggio inizia l'elezione del nuovo Papa

Il 7 maggio 2025, i cardinali si riuniranno in conclave per eleggere il successore di Papa Francesco, seguendo le tradizioni e le regole stabilite dalla Chiesa.

Il 7 maggio 2025 segnerà l'inizio del conclave per l'elezione del nuovo Papa, dopo la morte di Papa Francesco avvenuta il 21 aprile. La data è stata stabilita dalle Congregazioni Generali dei cardinali, riunitesi oggi per definire i dettagli dell'evento. La conferma è arrivata dal direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni .

Il conclave si terrà nella Cappella Sistina, luogo tradizionale per l'elezione papale. I cardinali elettori, che sono 133 (due in meno rispetto al numero inizialmente previsto), si riuniranno per procedere alla votazione. La partecipazione al conclave è riservata ai cardinali con meno di 80 anni, e la votazione avverrà in segreto, secondo le consuetudini stabilite dalla Chiesa.

Il processo di elezione prevede che, per essere eletto, un candidato debba ottenere una maggioranza qualificata di due terzi dei voti. In caso di esito negativo dopo un certo numero di scrutini, si procederà a un ballottaggio. La fumata bianca indicherà l'elezione del nuovo Papa, mentre la fumata nera segnalerà che non è stato raggiunto un accordo.

Durante il conclave, i cardinali saranno sottoposti a una clausura assoluta, senza comunicazioni con l'esterno. Non è consentito l'uso di dispositivi elettronici come telefoni cellulari o televisioni. Questo isolamento totale garantisce l'indipendenza e la segretezza del processo elettorale.

Il conclave rappresenta un momento cruciale per la Chiesa cattolica, poiché determinerà la guida spirituale dei fedeli per i prossimi anni. La comunità mondiale attende con attenzione l'esito di questa elezione, che avrà implicazioni significative per il futuro della Chiesa e per le sue posizioni su temi rilevanti a livello globale.

In attesa dell'inizio del conclave, i fedeli continuano a rendere omaggio a Papa Francesco, il cui pontificato è stato caratterizzato da un impegno verso la giustizia sociale, la solidarietà e l'ecumenismo. La sua eredità influenzerà sicuramente le discussioni e le decisioni dei cardinali durante il processo elettorale.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro della Chiesa cattolica, e l'attenzione di milioni di fedeli in tutto il mondo è rivolta verso Roma, dove si svolgerà questo storico evento.