Concorsi Docenti: 13.081 Aspiranti per 404 Posti Disponibili

Secondo i dati della Cisl Scuola Abruzzo Molise, sono ben 13.081 gli aspiranti docenti che si sono presentati per concorrere ai 404 posti disponibili nei prossimi concorsi per il personale docente. Tuttavia, solo il 3% di loro riuscirà a ottenere l'assunzione a tempo indeterminato, con una media di 32 aspiranti per ciascun posto disponibile.

Questi numeri evidenziano una situazione critica, con un elevato numero di candidati per ogni posto a concorso. Ad esempio, per i posti dedicati all'infanzia, vi sono 53 aspiranti per ogni posto, mentre per la scuola primaria e media si contano rispettivamente 49 e 34 aspiranti per ciascun posto disponibile. Alle superiori, la concorrenza è ancora più serrata, con 22 candidati per posto.

Il segretario generale della Cisl Scuola Abruzzo Molise, Davide Desiati, sottolinea l'ingiustizia riservata ai docenti di sostegno, costretti a competere per soli 36 posti disponibili nonostante la necessità di specialisti in questo settore. Desiati evidenzia anche che nel 2024 si terrà il concorso per dirigenti scolastici in Abruzzo, con 632 aspiranti per soli 12 posti disponibili, mettendo in luce la sfida che attende i candidati anche in questa categoria.