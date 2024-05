Concorso all'Agenzia delle Entrate per Stipendi oltre 30mila Euro all'Anno

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato un nuovo concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 80 funzionari nell'area delle risorse umane, con stipendi lordi superiori ai 30.000 euro l'anno. Questa iniziativa mira al potenziamento del personale e alla preparazione per un futuro turnover.

Le candidature sono aperte da nord a sud dell'Italia, e la scadenza è fissata per le 23.59 del 14 giugno. Il concorso è rivolto a laureati e diplomati in diverse discipline, con l'obiettivo di sostenere i processi di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane all'interno dell'Agenzia.

I requisiti di partecipazione includono la cittadinanza italiana, la regolarità nei confronti degli obblighi militari, il godimento dei diritti politici e civili, e l'idoneità fisica all'impiego. Sono esclusi coloro che hanno avuto provvedimenti disciplinari o sono stati coinvolti in procedimenti penali.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il Portale unico del reclutamento "inPa", entro il termine perentorio del 14 giugno. È richiesto il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro, che sarà rimborsata in caso di partecipazione alla prova scritta.

La selezione prevede una prova scritta su varie materie legate alla gestione delle risorse umane, seguita da una prova orale per valutare la preparazione professionale e le attitudini dei candidati. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei risultati ottenuti nelle prove scritte e orali.

Il manuale preparatorio per il concorso è già disponibile, offrendo una guida completa e aggiornata per affrontare con successo le prove. Lo stipendio per i funzionari dell'Agenzia delle Entrate supera i 30.000 euro lordi all'anno, con possibilità di ulteriori indennità.