Condannato a Nove Mesi di Reclusione per Body Shaming: Multa e Risarcimento

Il giudice monocratico del tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di un 60enne di Goriano Sicoli, accusato di body shaming contro la consigliera comunale Teresa Nannarone. La pena include nove mesi di reclusione, una multa di 400 euro, una provvisionale immediatamente esecutiva di 5mila euro e un risarcimento da liquidare in sede civile.

La vicenda riguarda un commento sessista e offensivo apparso nel 2019 in calce a un articolo online su "Il Germe", rivolto alla Nannarone, all'epoca presidente dell'assemblea del Pd. Il body shaming consiste nell'offendere o deridere una persona per il suo aspetto fisico. Il commento era in risposta a un'azione della Nannarone, che aveva esposto uno striscione con la scritta "empio è colui che non accoglie lo straniero" durante un comizio elettorale di Matteo Salvini.

La Procura aveva già emesso una condanna, successivamente impugnata dal giudice monocratico che ha aggravato la pena. Dopo la sentenza, Teresa Nannarone ha incoraggiato a denunciare senza esitazioni le offese, dichiarando: "Non abbiate paura, non abbiamo paura".