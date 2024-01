Condannato l'Ex Direttore dell'Ateneo Telematico: Fondi Sottratti, Tre Anni e Dieci Mesi di Prigione

Il tribunale di Chieti ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di Fausto Gennuso, ex direttore generale di Unidav, l'Università Telematica Leonardo da Vinci di Torrevecchia Teatina (Chieti). Gennuso è stato condannato a tre anni e dieci mesi di reclusione per peculato e a risarcire danni per 50.000 euro a favore dell'ateneo, parte civile nel processo. Inoltre, Gennuso è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e incapace in perpetuo di contrarre con la pubblica amministrazione, tranne che per ottenere prestazioni di pubblico servizio. Il pubblico ministero Giuseppe Falasca aveva richiesto una condanna a tre anni e tre mesi.

L'accusa sostenuta è che Gennuso si sia appropriato di una somma complessiva di 27.508 euro. Avendo la disponibilità della carta di credito Mastercard collegata al conto corrente di Unidav, avrebbe fatto un uso improprio effettuando spese per esigenze personali, tra cui la sala giochi del Casinò Le Palme e le sale giochi gestite dalle società Pdp srl e Alp srl all'interno dell'Ippodromo di San Giovanni Teatino, per un totale di 6.350 euro. Inoltre, avrebbe eseguito prelievi di somme per 6.698 euro.

I fatti risalgono al periodo compreso tra agosto 2016 e novembre 2017. L'inchiesta della Procura di Chieti su Unidav coinvolge altri otto imputati con accuse che spaziano dal peculato al riciclaggio, dall'abuso d'ufficio all'autoriciclaggio. La posizione di Gennuso era stata distinta in seguito a una richiesta di patteggiamento.