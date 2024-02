Condannato per Mafia si Consegna alla Polizia: Arrestato 38enne Messinese

Una vicenda insolita è avvenuta nella tarda serata di ieri, quando un uomo di 38 anni, residente nel messinese, ha contattato il 112 e si è consegnato alle autorità militari in servizio di pattuglia. La centrale operativa della compagnia di Sulmona ha ricevuto la chiamata inusuale, con l'uomo che dichiarava di essere stato condannato in via definitiva e di dover scontare una pena detentiva.

Una pattuglia è stata immediatamente incaricata di recarsi sul luogo indicato dall'uomo. Dopo un'accurata identificazione, è emerso che il 38enne, di origini siciliane, era oggetto di un provvedimento di esecuzione della pena di 8 anni di reclusione per reati di mafia commessi in Sicilia tra il 2012 e il 2019. Il provvedimento, emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina, ha determinato anche il ricalcolo della pena residua, stabilendola a poco più di 7 anni.

Di fronte alla notifica degli atti giudiziari, il 38enne è stato arrestato nella stessa serata e è stato condotto nel carcere di massima sicurezza di Sulmona, dove dovrà scontare la pena stabilita dalla giustizia. La sua inusuale decisione di consegnarsi spontaneamente alle autorità ha sorpreso gli operatori di polizia, che hanno proceduto al suo arresto in conformità con le disposizioni della legge.