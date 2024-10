Conferenza umanitaria a Pescara: Tajani annuncia interventi per il Medio Oriente

Il ministro degli Esteri Tajani anticipa una conferenza internazionale a Pescara dal 22 al 24 ottobre per affrontare la crisi mediorientale.

Il ministro degli Affari Esteri, nonché vicepresidente del Consiglio dei ministri, Antonio Tajani, ha annunciato che Pescara ospiterà una conferenza umanitaria dedicata al Medio Oriente, in programma dal 22 al 24 ottobre. L'evento si terrà in occasione della riunione dei ministri dello Sviluppo del G7 e vedrà la partecipazione dell'Alto Commissario per i Rifugiati, Filippo Grandi. L'incontro sarà focalizzato sulle sfide umanitarie derivanti dalle crisi in Libano, Siria e Gaza.

Durante un incontro con Grandi, Tajani ha sottolineato il ruolo centrale che l'Italia svolge nell'ambito delle attività dell'UNHCR (l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), evidenziando che il governo italiano è tra i principali sostenitori dell'agenzia. "L'Italia – ha affermato Tajani – è uno dei Paesi più attivi nel supporto all'UNHCR e continueremo a lavorare insieme per affrontare le crisi in corso. Durante la riunione del G7 a Pescara, inizieremo con una conferenza umanitaria per il Medio Oriente, in particolare per affrontare la delicata situazione in Libano e a Gaza". Tajani ha poi aggiunto che anche i rappresentanti del Quintetto hanno concordato sulla necessità di migliorare il coordinamento umanitario a favore delle popolazioni civili coinvolte.

Nel corso dell'incontro, Grandi ha fornito aggiornamenti sulla situazione umanitaria in Libano, dove si registrano numerosi rientri di rifugiati verso la Siria. L'UNHCR rimane un partner fondamentale per l'Italia, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori e delle migrazioni forzate. Tajani ha ricordato che dal 2017, grazie al Fondo Migrazioni e al Fondo di Premialità del MAECI, sono stati destinati oltre 126 milioni di euro all'UNHCR per progetti nei principali Paesi di origine e transito dei migranti, con particolare attenzione al Nord Africa e al Sahel.

Inoltre, Grandi ha riconosciuto l'importanza del Protocollo d'intesa tra Italia e Albania per la gestione delle migrazioni, suggerendo che potrebbe essere un modello da replicare anche in altri Paesi. Questo accordo rappresenta una forma innovativa di collaborazione che si sta rivelando efficace nella gestione della pressione migratoria.

Il supporto dell'UNHCR non si limita solo alla gestione delle crisi migratorie, ma si estende anche alla cooperazione allo sviluppo. Per il 2024, sono già stati stanziati 8 milioni di euro per il bilancio dell'agenzia, mentre ulteriori 4 milioni di euro sono stati destinati a progetti specifici in Niger e Giordania. Inoltre, sono stati recentemente approvati 3 milioni di euro per interventi umanitari mirati a migliorare la situazione in Libano.

L'impegno dell'Italia e dell'UNHCR rimane cruciale in un contesto internazionale in cui le tensioni e le emergenze umanitarie continuano a crescere. La conferenza di Pescara rappresenta un'opportunità per rafforzare il coordinamento e l'efficacia delle risposte umanitarie, con particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili coinvolte nei conflitti in corso in Medio Oriente.