Coniugi Arrestati per Violazione del Divieto di Dimora a Roseto degli Abruzzi

Due coniugi di 39 anni, sottoposti al divieto di dimora nel comune di Roseto degli Abruzzi, sono stati arrestati dai carabinieri per ripetute violazioni della misura. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Teramo, su segnalazione dei militari dell'Arma di Roseto degli Abruzzi che hanno documentato le infrazioni.

A Controguerra, i carabinieri della stazione di Corropoli hanno arrestato un 58enne per aver violato più volte la misura alternativa alla detenzione a cui era sottoposto. L'ordinanza di arresto è stata emessa dall'ufficio di sorveglianza di Pescara.

Infine, sempre a Roseto, i carabinieri hanno eseguito un ordine del tribunale di sorveglianza dell'Aquila, sottoponendo un 62enne a detenzione domiciliare per scontare una pena di 9 mesi di reclusione per bancarotta semplice.