Connessioni Ultraveloci: Fibra Ottica per 285 Comuni Abruzzesi

Il programma di cablaggio per portare connessioni ultraveloci in 285 comuni abruzzesi è in pieno svolgimento, grazie agli sforzi congiunti di Tim e FiberCop. Questo ambizioso progetto, finanziato tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a collegare circa 175.000 numeri civici con la fibra ottica nelle aree designate.

Il raggruppamento temporaneo d'impresa composto da TIM e FiberCop ha ottenuto sette lotti del bando "Piano Italia 1 Giga" per complessivi 10 regioni, incluso l'Abruzzo. L'investimento totale in Abruzzo, Molise, Marche ed Umbria ammonta a circa 546 milioni di euro, di cui 306 milioni provenienti dal PNRR e 240 milioni investiti dal Gruppo TIM.

I lavori sono già in corso in 64 comuni, con il completamento previsto entro giugno 2026. I comuni abruzzesi coinvolti sono distribuiti come segue: 99 nell'Aquila, 46 a Pescara, 95 a Chieti e 45 a Teramo.

Francesca Petriacci, Responsabile Operations Area Centro di TIM, sottolinea l'importanza delle reti ultraveloci per lo sviluppo economico e la trasformazione digitale dei territori. Il progetto richiede una stretta collaborazione tra tutte le parti coinvolte e un grande sforzo organizzativo da parte dell'azienda per raggiungere l'obiettivo entro i tempi previsti.

Attualmente, FiberCop garantisce una copertura di oltre il 94% delle linee fisse attraverso tecnologie FTTC e FTTH, con l'obiettivo di estendere la copertura FTTH fino al 60% delle unità immobiliari su base nazionale, offrendo velocità di connessione fino a 10 Gigabit/s.