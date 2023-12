Consiglio Comunale: Via Libera per il Nuovo Ospedale di Avezzano

Il Consiglio Comunale di Avezzano (L'Aquila) si appresta a deliberare sull'accordo cruciale con la Asl Avezzano Sulmona L'Aquila per la vendita dei terreni necessari alla costruzione del nuovo ospedale. L'appuntamento decisivo è fissato per lunedì 18 dicembre alle 15:30 presso il Municipio.

Il presidente del Consiglio, Fabrizio Ridolfi, ha convocato la riunione, definendola una data di fondamentale importanza. Il primo cittadino Giovanni Di Pangrazio e Ridolfi hanno esteso un invito al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e al direttore generale della Asl, Ferdinando Romano.

La delibera oggetto della discussione riguarda l'approvazione dell'Accordo di Programma tra Comune e Asl, che regola gli impegni reciproci per la realizzazione del nuovo ospedale con 245 posti letto. L'accordo comprende l'alienazione delle aree destinate all'Asl e una variante urbanistica per adattare gli spazi pubblici al nuovo progetto.

Il Comune otterrà 2 milioni 765 mila euro dalla vendita dei terreni, che saranno destinati a importanti lavori pubblici. Questi proventi, provenienti dalla vendita di terre civiche, saranno interamente reinvestiti nel territorio.

La Asl, con l'approvazione del Consiglio, avrà accesso immediato alle aree necessarie per la costruzione del nuovo ospedale, mentre il Comune potrà utilizzare i fondi per miglioramenti significativi. La somma sarà erogata in tre tranche: circa il 40% sarà disponibile subito, un ulteriore 30% all'approvazione del progetto esecutivo, e il restante 30% al collaudo.