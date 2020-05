Consiglio Regionale, scontro nella maggioranza si garante diritti infanzia

Il Consiglio regionale, riunito all'Aquila a porte chiuse per la emergenza coronavirus, ha proceduto a nomine e designazioni da tempo all'ordine del giorno, ma la maggioranza di centrodestra ha incontrato difficoltà finendo per spaccarsi.

Non a caso, è saltata la nomina del garante per l'Infanzia con la coalizione di governo andata sotto. Il Pd ha parlato di regolamento di conti tra Lega e Fi.

La maggioranza di centrodestra non è riuscita a nominare il garante dell'infanzia essendo andata sotto nelle votazioni: la nomina dell'avvocato civilista Maria Concetta Fallivene che dopo tre votazioni non ha ottenuto i vuoti necessari, è stata rinviata alla prossima seduta, come ha spiegato il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Fi.

Il capogruppo del Pd, Silvio Paolucci, in una nota ha parlato di "regolamento di conti all'interno della maggioranza di centrodestra in Consiglio Regionale, andata sotto in Aula nel corso della votazione del Garante per l'infanzia facendo così saltare la nomina".