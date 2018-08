Consiglio regionale, rinviata alle 15 la seduta odierna

"Questo è un Consiglio molto importante perché deve discutere di argomenti seri, non solo la legge elettorale: i servizi minimi, la Grande Pescara, L'Aquila capoluogo".

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio dopo il rinvio della seduta all'Aquila, dalle 10 previste alle 15, a causa del protrarsi dei lavori della commissione impegnata a esaminare la legge elettorale che, a suo parere, "va rivista a fine legislatura e non all'inizio, per adeguarla al tempo politico: quella in vigore nasceva in pieno bipolarismo, oggi con il tripolarismo devi per forza renderla più attuale".

"Dopo il taglio dei consiglieri la surroga è necessaria e alzare la soglia ad almeno il 3%, o valutare il 4% e l'8%, per evitare che accada ciò che succede nei comuni quando chiunque si fa una lista per essere eletto".

"Non siamo ancora nel semestre bianco - ha aggiunto - E se D'Alfonso decidesse di dimettersi da senatore? Siamo in pieno regolamento".