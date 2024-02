Consorzio Costiero: Unione per la Difesa e il Rilancio Turistico

Un nuovo accordo tra i concessionari di spiagge e gli operatori turistici prende forma lungo il litorale pescarese. Nasce il "Consorzio della Pescara", una coalizione composta da un gruppo di concessionari di spiagge, professionisti e operatori turistici degli stabilimenti balneari, tra cui spiccano nomi come Il Corallo, Circolo della Vela, Coralba, Pirata, Ombretta, Lido 186, Conchiglia, Sabbia d'oro, Aretusa, Nuovo Tramonto, Stella Marina, Tahiti, Stella d’Oro, La Playa e Pepito.

Marco Schiavone, presidente del Consorzio e titolare del lido Nuovo Tramonto, insieme ai "Angeli del mare", spiega che l'obiettivo principale è quello di promuovere iniziative per la difesa costiera e il rilancio del turismo, nonché affrontare la crescente difficoltà nella ricerca di personale per gli stabilimenti balneari.

Il Consorzio intende collaborare con la Regione Abruzzo per promuovere progetti di difesa costiera e risolvere il problema dell'erosione, oltre a concentrarsi sulla formazione del personale. Schiavone sottolinea l'importanza di coinvolgere i giovani nel settore fin dall'età di 16 anni, aprendo loro le porte del mondo del lavoro come in passato, quando le mamme portavano i figli negli stabilimenti per avviarli alla professione.

Inoltre, il Consorzio mira a fornire formazione ai bagnini in collaborazione con le università e gli istituti alberghieri, al fine di garantire una futura disponibilità di personale qualificato.

Il presidente del Consorzio evidenzia l'importanza della fascia costiera mediterranea come ambiente di eccezionale valore naturalistico e biodiversità, sottolineando la necessità di preservarla.

Tra gli obiettivi del Consorzio rientra l'organizzazione di eventi divulgativi, convegni e corsi di formazione per sensibilizzare sul rispetto dell'ambiente e promuovere la cultura del territorio.