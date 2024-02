Conto corrente business: uno strumento fondamentale per la gestione aziendale

Con l’espressione conto corrente business si fa riferimento a un conto corrente espressamente pensato per le esigenze finanziarie delle imprese siano esse società di persone, società di capitali o liberi professionisti. Questo importante strumento bancario è altresì noto come conto corrente aziendale.

Da un punto di vista strettamente tecnico, un conto corrente business non è dissimile da un conto corrente destinato a un privato: è infatti identificato da un IBAN (International Bank Account Number), permette di effettuare pagamenti tramite assegni, bonifici ecc. e ricevere addebiti autorizzati e accrediti. Può inoltre essere associato a varie carte di pagamento, come per esempio carte di credito, carte di debito e carte prepagate.

Anche per quanto riguarda la procedura di apertura non vi sono differenze particolari; essa infatti può essere fatta in modo tradizionale, ovvero recandosi in filiale oppure online. Ovviamente, nel caso di aziende, la documentazione richiesta è di solito più corposa.

Si deve precisare che un conto corrente business non è in sé e per sé obbligatorio nel caso di liberi professionisti (partite IVA individuali) con un fatturato inferiore ai 400.000 euro, ma sicuramente aprire un conto corrente aziendale business è una scelta raccomandabile per diversi motivi: è più semplice monitorare le spese specifiche dell’attività aziendale, gestire il cash flow e rendere più agevole la gestione della dichiarazione dei redditi.

Il conto corrente aziendale è invece obbligatorio nel caso di società di capitali, di società di persone, di società di professionisti e di aziende individuali il cui fatturato attivo superi i 400.000 euro.

A cosa serve un conto corrente business?

Al di là di quelli che sono gli obblighi di legge, un conto corrente business è uno strumento di cruciale importanza per un’azienda perché consente una gestione contabile ordinata, più facilmente gestibile e permette di avere una visione chiara sia delle entrate che delle uscite.

Una qualsiasi azienda, al di là delle sue dimensioni, ha infatti la necessità di svolgere moltissime transazioni finanziarie e la quasi totalità di esse passano attraverso il conto corrente: pagamenti ai fornitori, addebito periodico degli stipendi, incassi dai clienti tramite bonifico, addebito dei modelli F24 per il pagamento di contributi previdenziali e tasse di vario tipo, addebito delle varie bollette energetiche e di quelle telefoniche, addebito delle rate di eventuali mutui o finanziamenti, prelevamento di contanti presso gli sportelli ATM ecc.

I conti correnti business possono inoltre prevedere la possibilità dello scoperto di conto; noto anche come fido. Lo scoperto di conto è una linea di credito che l’istituto bancario mette a disposizione del correntista e che può essere utilizzata totalmente o parzialmente anche qualora non vi siano fondi sul conto.

Come scegliere un conto corrente business?

Le banche mettono a disposizione delle imprese e dei vari professionisti varie tipologie di conto corrente business; non tutte le aziende infatti sono uguali e hanno le medesime esigenze. In linea di massima, si possono distinguere prodotti suddivisi per fasce di fatturato, per esempio fino a 1 milione di euro, da un milione di euro a 2,5 milioni di euro, oltre 2,5 milioni di euro.

È infatti scontato che un libero professionista che fattura 700.000 euro sia del tutto differente, in quanto a necessità, da una società di capitale che fattura 5 o 6 milioni di euro.

Si dovranno quindi analizzare con cura tutte le caratteristiche delle varie proposte: costi delle operazioni, servizi di base e servizi aggiuntivi, opzioni, promozioni, possibilità di associare carte business e via discorrendo e scegliere l’opzione che più si adatta al proprio business.

Un’attenta analisi del prodotto serve a comprendere tutti i possibili benefici che un conto business può offrire, non soltanto in termini economici, ma anche per quanto concerne una gestione finanziaria più efficiente e snella.