Controlli Nas in ambulatori Guardie mediche Abruzzo, riscontrate diverse carenze

Carenze strutturali, nelle dotazioni di sicurezza, nella dotazione di farmaci e nell'applicazione delle prescrizioni anticovid. E' quanto hanno accertato i Carabinieri del Nas di Pescara, nel corso di un'attività di ispezione che ha riguardato 24 sedi di Guardie mediche di tutto l'Abruzzo.

I responsabili legali delle Asl competenti sono stati segnalati alle autorità sanitarie affinché provvedano a sanare le irregolarità.

In particolare, tra le irregolarità accertate vi sono l'assenza di porta blindata e del sistema di allarme a chiamata, l'assenza di diversi medicinali, del set per chirurgia ambulatoriale monouso e sterilizzabili, di sterilizzatrice e di ghiaccio secco. In materia di Covid-19 è stata accertata l'assenza del protocollo operativo e la mancanza del termometro per la rilevazione della temperatura corporea.

Segnalate anche carenze strutturali per quanto riguarda l'erogazione di acqua calda sanitaria, la presenza di crepe alle pareti e assenza del frigorifero per la conservazione dei farmaci.

Le ispezioni dei militari di Pescara rientravano in una più ampia attività disposta in tutta Italia dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute.