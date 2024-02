Controlli Velocità Febbraio: Scopri Dove e Quando

La Prefettura di Teramo ha reso noto il calendario dei controlli previsti per il mese di febbraio con autovelox e telelaser, organizzati dalla polizia municipale e dalla polizia stradale, sulle strade della provincia.

Ad Alba Adriatica, verranno effettuati controlli nel tratto comunale di via Ascolana il 14, 15, 16, 27, 28 e 29.

Ad Ancarano, in contrada Casette sulla SP 57, i controlli sono previsti oggi, il 7, 12, 16, 21 e 26; in via Giovanni XXIII il 6, 10, 13, 17, 20, 23 e 29; sulla SP 1 il 5, 9, 14, 19, 22, 24 e 28; in via Massoni, all’innesto con la SP 1, domani, l’8, 15 e 27.

A Castellalto, saranno effettuati controlli sulla SP 25/A a Petriccione in via Trieste, oggi, l'8 e 19; sulla SP 23 in via Vomano 86 a Castelnuovo, il 12 e 29; sulla SP 24/A in via Trento 12 a Villa Zaccheo, il 6 e 23; sulla SP 25/A, all'incrocio con la SP 24/C a Casemolino, il 5, 15, 21 e 28; sulla SP 19 in via Fontana 11 a Santa Lucia, il 13 e 26; sulla SS 150 tra i km 14+200 e 15 a Castelnuovo, il 7, 9, 14, 16, 20, 22 e 27.

A Colonnella, i controlli avverranno nei centri abitati, nelle vie San Giovanni, Riomoro, Vallecupa, sulla SP 1, in via della Bonifica; sulla SP 2, in via Sant’Angelo, sulla SP 56, in via della Civita, sulla SS 259, il 15 e 27.

A Montefino, saranno programmati controlli sulla SP 31, il 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21 e 22.

A Mosciano Sant’Angelo, controlli in via della Pace, l’8; sulla SS 80 in via Nazionale per Teramo, il 19; sulla SP 10 in via Maggi, il 27; sulle strade comunali tutti i giorni, secondo le esigenze di servizio.

A Nereto, sono previsti controlli sulla SS 259, il 10, 24 e 28; in via Iachini il 15; su viale Europa il 5.

A Notaresco, controlli sulla SS 150: al km 13+360 il 6, 17, 20, 26 e 30; al km 12+020 il 10 e 28; al km 12+440 il 5, 13, 24 e 29. Controlli anche sulla SS 553 al km 11+700, il 19.

A Penna Sant'Andrea, verranno effettuati controlli sulla SP 3 bis nel tratto Vomano-Valfino, sulle SS 150 e SS 81 a Val Vomano, tutti i giorni, con esclusione del 4, 11, 18 e 25 febbraio.

A Teramo, la polizia stradale effettuerà controlli con rilevatori istantanei di velocità garantendo due servizi a settimana: sulla SS 16 a Martinsicuro; sulla SS 80 raccordo (la superstrada Teramo-mare); sulla SP 8 del Salinello; sulla SP 1 del Tronto; sulla SS 81 nel comune di Teramo; sulla SP 28 Atri-Pineto.