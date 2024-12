Controlli straordinari nel weekend dell’Immacolata: sequestri, denunce e irregolarità stradali

Nel fine settimana dell’Immacolata, le forze dell’ordine intensificano i controlli su strade e domicili: sequestrati coltelli, refurtive e sanzionati automobilisti irregolari.

Un rafforzamento dei controlli sul territorio dell’Aquilano ha caratterizzato il weekend dell’Immacolata, nell’ambito di un piano di sicurezza potenziato definito dal Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica sotto la guida del prefetto. L’obiettivo: contrastare reati e garantire una maggiore sicurezza su strade e luoghi sensibili.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno controllato oltre 600 veicoli e identificato circa 850 persone. Tra queste, una donna cinquantenne, proveniente da fuori regione, è stata denunciata per aver fornito false generalità ai militari di Sulmona. Particolare attenzione è stata riservata ai soggetti sottoposti a misure restrittive, come gli arresti domiciliari: a Celano, durante un’ispezione, un giovane di 22 anni è stato segnalato per minacce a pubblico ufficiale.

Coltelli sequestrati e refurtive recuperate

I controlli si sono estesi anche a stazioni ferroviarie e terminal autobus, luoghi considerati strategici per il contrasto alla microcriminalità. A Carsoli, i Carabinieri hanno sequestrato uno smartphone rubato poche ore prima a Tivoli e denunciato due persone: un 44enne per ricettazione e un minorenne per porto abusivo di arma, trovati in possesso di un coltello. Un altro coltello, con una lama lunga 15 centimetri, è stato rinvenuto durante la perquisizione di un’auto ad Anversa degli Abruzzi; in questo caso, due uomini di 27 e 20 anni sono stati denunciati.

Violazioni stradali e guida pericolosa

Le attività di controllo hanno portato alla sanzione di 29 automobilisti per infrazioni al Codice della Strada, con tre episodi di particolare gravità. A Castelvecchio Subequo, un 26enne si è rifiutato di sottoporsi ai test per guida sotto l’influenza di stupefacenti, mentre a Morino un 45enne è stato sorpreso alla guida in evidente stato di alterazione da sostanze psicotrope. Infine, a Sulmona, un 30enne con patente revocata ha tentato di sfuggire a un posto di blocco, ma è stato fermato dopo un breve inseguimento. Tutti e tre sono stati denunciati e le loro condotte segnalate alle autorità competenti.

Un impegno costante per la sicurezza

Le operazioni del weekend confermano l’importanza dei controlli preventivi, sia per garantire il rispetto delle norme che per aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini. Le attività, svolte con attenzione a ogni dettaglio, hanno evidenziato l’efficacia di un presidio capillare sul territorio, con un approccio mirato a prevenzione e repressione di comportamenti illeciti.