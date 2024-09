Controllo stradale a Casoli: donna di 50 anni scoperta alla guida senza patente e con gomme danneggi

Un controllo di routine della polizia locale a Casoli ha portato a una scoperta inaspettata ieri. Gli agenti hanno fermato un veicolo che procedeva tranquillamente con una gomma forata. Alla guida c'era una donna di circa 50 anni, residente nel Chietino. All'inizio, la conducente ha dichiarato di avere dimenticato la patente di guida a casa, ma dopo ulteriori verifiche, è emerso che non aveva mai conseguito il documento di guida.

La donna ha successivamente ammesso agli agenti che non aveva mai ottenuto la patente. Per questa violazione, le è stata comminata una multa che varia tra i 2.257 e i 9.032 euro. Inoltre, il veicolo è stato sottoposto a un fermo amministrativo di tre mesi come sanzione accessoria.

La questione della guida senza patente ha subito diverse modifiche nel Codice della Strada. Dal 6 febbraio 2016, con l'entrata in vigore del Dlgs. 8/2016, la guida senza patente non è più considerata un reato penale ma una violazione amministrativa. Questo decreto stabilisce che tali violazioni, seppur non costituendo reato, sono soggette a sanzioni pecuniarie.

Questo incidente mette in luce l'importanza di rispettare le norme stradali e le sanzioni applicabili per le infrazioni legate alla guida senza patente, evidenziando anche le complessità delle normative vigenti.