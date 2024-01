Coppa del Mondo WKF Karate 1 Series A – Oro per l’Italia con l’aquilano Federico Arnone

Si è svolta ad Atene (Grecia) la prima prova del circuito 2024 della Coppa del Mondo di karate - Serie A - della World Karate Federation. La competizione, una delle 3 prove di Coppa del Mondo di Karate organizzate dalla World Karate Federation e denominata Karate 1 Serie – A, è considerata una tra le gare più impegnative di tutto il panorama agonistico mondiale.

La competizione, articolata in 3 giorni dal 12 al 14 gennaio, ha visto la partecipazione di oltre 800 atleti, provenienti da 79 nazioni, che si sono confrontati nelle specialità del kumite e del kata.

Nella gara di kata a squadre, l’Italia ha partecipato con 2 rappresentative diverse, composte rispettivamente: da Guido Polsinelli, Vincenzo Pappalardo e Samuele Moscatelli e da Federico Arnone, Pietro Binotto e Cristian Villano.

La gara, come da regolamento, ha visto le due rappresentative italiane, competere in gruppi differenti. La rappresentativa guidata da Federico Arnone del CPGA L’Aquila, inserita nella pool 2, riesce in un’esaltante impresa eliminando nel primo incontro la Grecia con il punteggio di 39.60 contro 37.60, nel secondo incontro la Francia con il punteggio di 40.70 contro 39.60 ed in terza prova la Spagna con il punteggio di 41.80 contro 40.70, vincendo così la sua pool.

Anche l’altra rappresentativa riesce a vincere la propria pool, preparando una finale per l’Oro tutta tricolore.

Nella finale, la squadra italiana composta da Federico Arnone, Pietro Binotto e Cristian Villano riesce ad avere la meglio con il punteggio di 41.50 a 40.20, conquistando così la Coppa del Mondo di Atene 2024 portando in Italia la medaglia d’Oro dopo una strepitosa vittoria.

Questo, il podio per la gara a squadre di kata maschile:

Oro: Italia (Arnone, Binotto, Villano)

Argento: Italia (Pappalardo, Moscatelli, Polsinelli)

Bronzo: Montenegro e Francia

Una competizione di altissimo livello che ha dato modo alle rappresentative italiane di mostrare al resto del mondo la qualità del nostro karate; risultato reso possibile dal costante impegno degli atleti, dei maestri e delle relative società di appartenenza.

Per maggiori informazioni è a disposizione il sito ufficiale della World Karate Federation (WKF) Karate1 Series A – Athens 2024 e su sportdata.org/wkf.

Da sinistra: Federico Arnone, Pietro Binotto, Cristian Villano