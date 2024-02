Coppia Arrestata con 1,5 Etti di Cocaina: Blitz della Squadra Mobile a Castiglione Messer Raimondo

Un'operazione della Squadra Mobile ha portato all'arresto di una coppia sposata a Castiglione Messer Raimondo, accusata di detenzione e spaccio di 153 grammi di cocaina. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di rinvenire la droga presso l'abitazione dei due individui, di 47 e 45 anni, secondo quanto comunicato dalla Questura.

La sostanza stupefacente era suddivisa in cinque involucri, quattro dei quali sono stati scoperti all'interno di una borsa termica nella dispensa collegata alla cucina, mentre il quinto era situato in una seconda dispensa su un piccolo mobile. L'organizzazione sembrava pronta a distribuire la cocaina a terzi, come indicato dalle indagini condotte dagli agenti.

Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche strumenti utili per il traffico di stupefacenti, tra cui un bilancino elettronico funzionante, una confezione di mannitolo e una pressa artigianale in ferro ad azione meccanica. Inoltre, sono stati confiscati 1.230 euro in contanti trovati all'interno della borsa termica insieme alla sostanza illecita.