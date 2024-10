Coppia precipita con la moto in un dirupo: 23enne in condizioni critiche

Grave incidente sulla Tiburtina Valeria: giovane trasportato in elicottero all'Aquila, la compagna ricoverata ad Avezzano in condizioni più stabili.

Un incidente stradale ha coinvolto una giovane coppia nel primo pomeriggio lungo la strada statale 5, nel tratto della Tiburtina Valeria che attraversa il territorio di Carsoli, nei pressi della frazione di Pietrasecca. La moto su cui i due viaggiavano è uscita di strada, precipitando in un dirupo subito dopo aver affrontato una curva particolarmente pericolosa.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i soccorritori del 118, che hanno immediatamente valutato la gravità della situazione. Il conducente della moto, un 23enne di Roma, è stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove si trova attualmente in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. La sua compagna, che viaggiava con lui, è stata invece portata all'ospedale di Avezzano. Nonostante il trauma subito, le sue condizioni sono risultate meno critiche rispetto a quelle del fidanzato.

Le forze dell'ordine, arrivate sul luogo poco dopo l'incidente, stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la coppia abbia perso il controllo della moto mentre affrontava una curva, probabilmente a causa dell'elevata velocità o di una possibile perdita di aderenza, finendo fuori strada e precipitando nel burrone sottostante.

L'area è stata messa in sicurezza per permettere il recupero del mezzo e per garantire che non si verifichino ulteriori incidenti, considerando la pericolosità del tratto stradale. La Tiburtina Valeria, in quel tratto, è nota per la sua conformazione tortuosa e per la presenza di curve che possono risultare insidiose, soprattutto per i motociclisti.

Mentre il 23enne lotta per la vita all'Aquila, i familiari e gli amici della coppia attendono con apprensione ulteriori aggiornamenti dalle strutture sanitarie. Intanto, l'incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in quella zona, spesso teatro di eventi simili, spingendo le autorità locali a considerare l'adozione di misure preventive per ridurre il rischio di nuovi incidenti.