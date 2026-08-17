Coppito, Madonna decapitata nella notte: il gesto che indigna tutta L’Aquila

La statua della Madonna è stata vandalizzata e privata della testa nelle ultime ore: dura condanna del consigliere Fabio Frullo, previsto presto il ripristino.

Una statua della Madonna vandalizzata e decapitata a Coppito. È quanto scoperto nelle ultime ore nella frazione aquilana, dove il danneggiamento ha provocato sconcerto e indignazione tra i residenti.

La statua è stata colpita all’altezza della testa, che è stata rimossa, lasciando evidente il segno dell’atto vandalico. Un episodio sul quale, al momento, non sono disponibili ulteriori particolari né indicazioni sulle persone che possano esserne responsabili.

A condannare duramente quanto accaduto è stato il consigliere comunale Fabio Frullo, intervenuto dopo la scoperta del danneggiamento.

«Decapitare la statua della Madonna a Coppito è un gesto infame, miserabile e intollerabile. Non una bravata, vandalismo puro, compiuto da chi non ha rispetto né per la fede né per la comunità», ha dichiarato il consigliere.

Parole che sottolineano come l'episodio venga considerato non semplicemente come il danneggiamento di un manufatto, ma come un gesto capace di colpire un simbolo particolarmente significativo per una parte della comunità di Coppito.

La notizia si è rapidamente diffusa nella frazione, suscitando sconcerto tra i residenti. Al momento restano però ancora da chiarire le circostanze nelle quali è avvenuto l’atto vandalico e non sono stati resi noti altri elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

Non è quindi possibile stabilire, allo stato attuale, quando esattamente la statua sia stata danneggiata, né quale possa essere stata la motivazione alla base del gesto.

È stato intanto annunciato che la statua della Madonna sarà ripristinata, restituendo alla comunità il simbolo danneggiato. L’episodio resta nel frattempo al centro dell’attenzione nella frazione aquilana, dove il gesto ha provocato una forte reazione soprattutto per le modalità con cui è stato compiuto.