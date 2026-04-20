Corfinio in lutto: addio al sindaco e medico storico della comunità

Profondo cordoglio istituzionale e popolare per la scomparsa del primo cittadino: una figura centrale tra sanità e politica, ricordata per impegno e dedizione

CORFINIO – Si è spento all’età di 82 anni il sindaco di Corfinio, Romeo Contestabile, figura di riferimento per il territorio non solo sul piano istituzionale ma anche umano e professionale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato una vasta ondata di cordoglio in tutta la Valle Peligna e nel panorama politico abruzzese.

A ricordarlo per primi sono stati l’Amministrazione comunale e i dipendenti del Comune, che sui canali ufficiali hanno espresso il proprio dolore per la perdita di “un uomo che, prima ancora di essere amministratore, è stato per anni il medico di riferimento della comunità”. Un ruolo che Contestabile ha ricoperto con continuità, diventando un punto fermo per generazioni di cittadini.

Con la sua morte, sottolinea l’ente, “Corfinio perde una guida, un professionista stimato e un uomo perbene”, il cui ricordo resterà vivo nella memoria collettiva. Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati da esponenti delle istituzioni e da amministratori locali.

Tra questi, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha evidenziato come la perdita rappresenti non solo quella di un amministratore, ma di una figura profondamente radicata nel territorio, capace di unire competenza medica e dedizione civica. Un impegno quotidiano che, secondo Marsilio, ha contribuito in maniera significativa alla coesione sociale della comunità.

Anche il sindaco dell’Aquila e presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, ha ricordato Contestabile come un amministratore esperto e un medico condotto capace di incarnare il senso autentico del servizio pubblico, svolto con equilibrio, responsabilità e profondo legame con la propria terra.

Parole di stima anche da parte di Stefania Pezzopane, che ha sottolineato la sua umanità e la capacità di ascolto, evidenziando uno stile improntato al dialogo e alla collaborazione istituzionale. Un ricordo condiviso anche dal senatore Michele Fina, che ha rimarcato il suo ruolo di punto di riferimento prima nella professione medica e poi nella vita amministrativa.

Il senatore Guido Quintino Liris ha infine evidenziato il valore del suo operato, definendolo un esempio di serietà, passione e senso delle istituzioni. La comunità di Corfinio si stringe ora nel ricordo di una figura che ha segnato profondamente la vita pubblica e sociale del territorio.