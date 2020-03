Coronavirus, 20 i contagiati da Covid-19 nella provincia di Teramo

Complessivamente n. 20 infezioni da Covid 19 in provincia di Teramo Ieri 15 marzo sono state registrati n. 10 infezioni nuove di cui n. 4 ricoverati e n. 6 a domicilio M. Infettive attualmente ha in degenza n. 6 infezioni da Covid.

Le ns. due rianimazioni hanno 2 pz con infezione da Covid n. 1 a Teramo e n. 1 ad AtriI pz ricoverati con Covid hanno n. 5 polmoniti su 6 (una pz è pressochè asintomatica ed oggi si valuterà eventuale dimissione in isolamento fiduciario domiciliare)due di queste polmoniti richiedono supporto ventilatorio non invasivo ed una è in corso di valutazione per trasferimento in rianimazione