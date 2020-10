Coronavirus, 49 nuovi casi in Abruzzo, record tamponi Aumentano pazienti in terapie intensiva

Quarantanove nuovi casi di coronavirus in Abruzzo. Sono emersi da un numero record di tamponi: ben 2.498 i test eseguiti nelle ultime ore. Dei nuovi casi, 18 riguardano la provincia di Pescara, 14 quella di Chieti, undici l'Aquilano e cinque il teramano, mentre uno riguarda un paziente residente fuori regione. Il paziente più giovane ha 4 anni, il più anziano ne ha 97.

Cinque, in tutto, i minori, di età compresa tra 4 e 15 anni. Aumentano gli attualmente positivi ed aumenta anche il numero delle persone ricoverate in ospedale e di quelle in terapia intensiva.

Tra le località con più contagi recenti vi sono Pescara (7 nuovi casi), Montesilvano (4), Chieti (3) e Vittorito (3).

Ancora una volta, non mancano casi nei piccoli paesi. Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 481.

Nella settimana dal 25 settembre ad oggi i nuovi casi sono stati 181 (incremento analogo ai sette giorni precedenti, +180): in testa c'è il Pescarese, con 74 contagi, seguito dalle province di Chieti (+48), L'Aquila (+34) e Teramo (+22).