Coronavirus, Nuovo record di contagi in Abruzzo, nelle ultime ore registrati 221 positivi

Nuovo record di contagi in Abruzzo: sono 221 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. Il dato - il più alto registrato dall'inizio dell'emergenza - supera anche quello del 15 ottobre (203). I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 3.718 tamponi, altro numero record. Del totale, 76 riguardano l'Aquilano, 75 il Pescarese, 34 il Chietino e 33 il Pescarese, mentre per tre sono in corso verifiche sulla provenienza.

Dei nuovi pazienti, la più giovane è una bimba di 4 mesi e il più anziano ha cento anni. Si registra un decesso recente, un 60enne della provincia dell'Aquila: il bilancio delle vittime sale a 494. Gli attualmente positivi sono 2.513. In ospedale sono ricoverate 183 persone, di cui 13 in terapia intensiva. Tra le località con più nuovi casi vi sono L'Aquila (27), Montorio al Vomano (15), Avezzano (12) e Teramo (7).