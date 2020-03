Coronavirus, "Uniti più che mai" omaggio forze dell'ordine agli operatori sanitari a Chieti

Omaggio delle forze dell'ordine all'insegna di '"Uniti più che mai" questa mattina agli operatori e ai pazienti del policlinico di Chieti

Le pattuglie si sono allineate con i loro mezzi davanti all'ingresso principale, da dove hanno indirizzato il loro saluto al personale affacciato ai balconi e ad alcuni malati che hanno seguito dalla finestra l'intensa cerimonia. Tutti sull'attenti, volti contratti, silenzio composto, interrotto solo dal rombo dell'elicottero che ha volteggiato intorno all'ospedale più volte e poi si è fermato a simboleggiare una sorta di inchino.

Prima di congedarsi, gli appartenenti alle forze dell'ordine hanno lasciato alla Direzione sanitaria una pergamena, stretta da nastrini tricolore, con questo testo: "Cari dottori, infermieri, personale sanitario, in un momento del genere non possono esserci lavori di serie A e B, ma solo collaborazione e rispetto reciproco. Per questo noi Forze dell'Ordine non solo ci impegniamo nel fare quotidianamente il nostro lavoro, ma vogliamo ringraziare anche voi tutti, medici, infermieri e operatori sanitari che quotidianamente vi sacrificate. Grazie! Uniti più che mai".



All'iniziativa hanno preso parte la Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri, le Volanti della Questura, la Polizia stradale, il Comando provinciale della Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale, tutti di Chieti, e il Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara.