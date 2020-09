Coronavirus, ancora 43 tamponi positivi in Abruzzo

La Regione Abruzzo comunica che nella giornata di oggi in Abruzzo sono 43 i tamponi positivi al Covid.

Nella breve nota viene sottolineato che i dati dei laboratori, però, non sono stati elaborati, per cui non è detto che si tratti di 43 nuovi casi. Nel conteggio, infatti, potrebbero essere compresi anche i tamponi di controllo su pazienti positivi già noti.

Ieri la Regione aveva prima annunciato che non sarebbero stati elaborati e di conseguenza trasmessi i dati sui positivi al coronavirus nelle giornate di ieri ed oggi, e poi qualche ora dopo fatto sapere che ieri erano 28 i contagi ma che, come detto oggi, non è sicuro che siano 28 perchè in quel numero potrebbero essere compresi tamponi di controllo a pazienti positivi già noti