Coronavirus: da Asl guida per medici, pediatri e farmacisti Riunione plenaria giovedì 27 a Chieti

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha convocato per domani, giovedì 27 febbraio, una riunione plenaria in cui i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e farmacisti della provincia di Chieti incontreranno la Direzione della Asl per affrontare il tema delle procedure da seguire in materia di Coronavirus.

Ai partecipanti sarà consegnata una mini guida, snella ed essenziale, con informazioni e procedure da seguire per la gestione del primo livello dei potenziali casi. L'obiettivo - si legge in una nota - è fornire indicazioni uniformi e condivise ai professionisti che sul territorio intercettano per primi i casi sospetti o, semplicemente, sono chiamati a rispondere a dubbi e timori dei loro assistiti, specie se hanno avuto contatti con aree a rischio.

La riunione si terrà nell'auditorium del Rettorato dell'università "d'Annunzio" a Chieti alle 19.30.