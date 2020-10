Coronavirus, due locali della movida e tre corsi universitari chiusi a L'Aquila

Una pizzeria-ristorante chiuso dopo che lo staff è risultato positivo, un pub a poca distanza che ha abbassato le serrande dopo che un cliente è risultato contagiato: entrambi gli esercizi che si trovano all'Aquila hanno annunciato la chiusura con post su Fb motivandola con la quarantena e le profilassi che scattano in questi casi.

Ed ancora all'Aquila, tre corsi sospesi ed aule chiuse nella facoltà di ingegneria nella frazione aquilana di Roio a causa di due studentesse risultate positive al covid. Le lezioni si faranno on line. Sono questi i casi emersi in una provincia che oggi ha fatto registrare 20 dei 68 contagi nella regione Abruzzo.

Altri casi in provincia dell'Aquila emergono in alcune scuole di Avezzano e nella frazione di Antrosano, dove dopo la morte di un uomo per alcune patologie aggravate dal covid, ci sono positivi e molte persone in quarantena che sarebbero entrati in contatto con la vittima.