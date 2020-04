Coronavirus, settimana di Pasqua interdizione totale per 13 km litorale pescarese

"Interdizione assoluta" a pedoni, bici e ciclomotori dei marciapiedi e della pista ciclabile della riviera e della Strada Parco, "divieto tassativo" di accedere alle spiagge e stazionare nelle aree verdi.

Lo prevedono le ordinanze firmate dai sindaci di Pescara e di Montesilvano (Pescara) che, in vista delle festività pasquali, 'blindano' 13 km di litorale per contenere la diffusione del coronavirus. Le nuove restrizioni saranno in vigore da venerdì 10 a lunedì 13 aprile. Per i trasgressori sanzioni tra 400 e 3.000 euro.

I divieti riguardano il lungomare dal confine con Francavilla al Mare (Chieti) a via Maresca a Montesilvano e interessano anche il Ponte del Mare, oltre al tracciato della Strada Parco che percorre le due città.

Deroghe per consentire di entrare e uscire di casa a chi risiede sulle strade in questione.

Il Comune di Pescara ha chiesto all'Autorità Portuale di chiudere con divieto di accesso per le persone anche moli Nord e Sud, banchine e area del Porto Turistico Marina di Pescara.