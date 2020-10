Uno studente del primo anno del Liceo scientifico Bafile di L'Aquila, è risultato positivo al tampone, quindi nella scuola è subito partito il protocollo sanitario.

La classe intera è stata posta in quarantena e la dirigenza scolastica, in collaborazione con la Prevenzione Asl ha attivate le operazioni di tracciamento dei contatti per l'individuazione delle persone da porre in quarantena.