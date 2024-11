Corpo senza vita di un 45enne trovato su una panchina: le indagini

Un uomo di 45 anni, di origini romene, è stato trovato morto in un parco di via Del Santuario. Cause naturali sospette.

Il corpo di un uomo è stato rinvenuto ieri sera nel parco Coppa Acerbo in via Del Santuario, gettando la comunità nello sconcerto. Le forze dell'ordine, intervenute immediatamente, hanno identificato la vittima, le cui iniziali sono I.D., un uomo di 45 anni di origine romena, noto nella zona poiché vi era stato visto spesso.

La segnalazione è giunta alle autorità intorno alle 18:45, quando un passante ha notato il corpo immobile su una panchina del parco. Nonostante il tempestivo arrivo dell'ambulanza, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono stati rilevati segni di violenza o tracce sospette, suggerendo che la causa della morte possa essere un malore improvviso.

Il decesso di I.D. sembra averlo colto di sorpresa, avvenendo in solitudine, nel silenzio del parco, su quella panchina dove è stato trovato. La scena è stata avvolta da un'atmosfera di tristezza, con i frequentatori abituali del parco che osservavano le operazioni da lontano, visibilmente turbati.

I carabinieri, dopo aver raccolto le testimonianze di alcuni presenti e condotto le prime verifiche, hanno escluso l’ipotesi di un’aggressione. Ulteriori accertamenti saranno comunque svolti per chiarire le esatte dinamiche. Il caso ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che descrivono il parco come un luogo solitamente tranquillo, nonostante occasionali episodi di degrado.

La comunità ha espresso il proprio dispiacere per la perdita dell’uomo, il cui nome completo non è stato divulgato, rispettando le norme sulla privacy. Non è ancora chiaro se l’uomo avesse familiari in zona o se fosse supportato da reti sociali. Le autorità invitano chiunque avesse ulteriori informazioni a collaborare per delineare un quadro più chiaro della situazione.

L’incidente ha riaperto il dibattito sulla sicurezza e la salute pubblica, specialmente tra le persone senza fissa dimora o in condizioni di vulnerabilità, spesso costrette a vivere in strada o in spazi pubblici senza accesso a cure mediche tempestive.

Maggiori dettagli emergeranno dalle indagini in corso e dalle relazioni del medico legale, il cui esame approfondito fornirà ulteriori risposte sui fattori che hanno portato al decesso di I.D.