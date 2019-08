Costringe l'ex fidanzata a seguirlo in casa e le usa violenza per diverse ore, arrestato l'orco

Nonostante il divieto di avvicinamento all'ex fidanzata, emesso dal Tribunale di Teramo per atti di violenza e soprusi che si erano prolungati nel tempo nei primi mesi dell'anno, un 42enne N.G. originario di Morro D'Oro, alcuni giorni fa avrebbe nuovamente avvicinato la donna in pieno centro a Giulianova, e con minacce l'avrebbe costretta a seguirlo all'interno di un'abitazione, dove dopo averla rinchiusa l'avrebbe violentata per ore.

La donna dopo diverse ore è riuscita a fuggire ed è corsa subito presso la caserma dei Carabinieri dove ha nuovamente sporto denuncia.

Gli uomini dell'arma si sono subito attivati ed hanno bloccato ed arrestato l'uomo che è stato rinchiuso presso le carceri di Teramo in attesa della udienza di convalida.