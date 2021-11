Covid, 115 casi oggi in Abruzzo intensive salgono al 5%, incidenza a 103 Nel Pescarese +200% contagi

Sono 115 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo, sono emersi dall'analisi di 2.846 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4,04% dei campioni.

Si registra un decesso recente: si tratta di un 73enne del Pescarese. Il bilancio delle vittime sale a 2.579. Invariati i ricoveri in area non critica, mentre aumentano le terapie intensive. I guariti delle ultime ore sono 181: il totale supera così quota 80mila.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 e 89 anni. Gli attualmente positivi sono 3.652 (-67): 91 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 9 (+1) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 3.552 (-68) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 80.050 (+181).

Degli 86.281 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 22.160 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+25 rispetto a ieri), 21.654 in provincia di Chieti (+45), 20.475 in provincia di Pescara (+24), 21.160 in provincia di Teramo (+20) e 700 fuori regione (invariato), mentre per 132 (+1) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Alla luce dei dati odierni, in Abruzzo torna a salire il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva, che arriva al 5% (+1%), mentre quello relativo all'area non critica è fermo al 7%, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 10 e del 15%.

L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, invece, è a 103 (soglia zona bianca 50).

A livello territoriale, i numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano, dove l'incidenza è a 140, comunque in calo di 12 punti rispetto a ieri. Segue il Pescarese, che mostra una crescita rapidissima, con valori più che doppi rispetto a una settimana fa: l'incidenza dei contagi ora è a 111. Il dato è aumentato addirittura del +200 nel giro di quattordici giorni. Poi ci sono l'Aquilano, che mostra dati in linea di massima stabili (95) e il Chietino, che registra un lento e graduale peggioramento (incidenza a 72).