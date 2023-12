Covid: Calo dei Contagi nel Periodo Natalizio, Ma la Nuova Variante Alimenta le Preoccupazioni

Durante la settimana natalizia, il numero di nuovi casi di Covid in Italia è diminuito del 32,2%, con 40.990 casi rispetto ai precedenti 60.000. Anche i decessi hanno registrato una diminuzione del 34,4%, scendendo a 279 rispetto ai 425 della settimana precedente. Nonostante questi dati positivi, esperti e opinioni sono divisi sull'andamento futuro.

Il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, si mostra ottimista per i prossimi mesi invernali, sottolineando che la fase di discesa è in corso. Tuttavia, invita a considerare l'insieme delle problematiche legate alle infezioni respiratorie stagionali, non limitandosi al Covid.

Bassetti esprime disinteresse per la variante JN.1, ritenendo più importante concentrarsi sulle infezioni respiratorie stagionali nel loro complesso. Francesco Vaia, direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, sottolinea un andamento sostanzialmente buono dell'epidemia, ma invita a mantenere precauzioni, specialmente in vista del Capodanno.

D'altro canto, Marco Falcone, segretario della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, evidenzia un aumento dei casi di Covid nelle ultime settimane, attribuendolo alle riunioni natalizie. Pur notando una risposta migliore della popolazione immunizzata e il calo dei ricoveri grazie ai vaccini, Falcone avverte che il numero reale di casi potrebbe essere superiore, poiché molte infezioni vengono scoperte autonomamente senza comunicare la positività.

Inoltre, la discussione sulla variante JN.1 solleva interrogativi sulla sua aggressività rispetto alla sua maggiore contagiosità. La comunità scientifica resta divisa su come gestire al meglio l'evoluzione della situazione, con l'attenzione focalizzata sia sul Covid che su altre infezioni respiratorie in circolazione.