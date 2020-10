Covid, Record dei ricoveri negli ospedali di L'Aquila e Avezzano

Sono, alla data di ieri sera, 101 i posti letto occupati da pazienti covid nei reparti degli ospedali dell'Aquila e di Avezzano, un numero record rispetto all'emergenza di marzo: e alla luce dell'impennata di contagi che ancora caratterizza il territorio provinciale dell'Aquila, i vertici della Asl provinciale stanno lavorando per riconvertire altri reparti al fine di reperire nuovi posti letto, ma soprattutto trasferendo personale, il vero problema in questa nuova ondata.

Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, c'è assoluta necessità di posti letto a causa dei tanti positivi, anche gravi, che si presentano ai pronto soccorso: in particolare, si stanno tagliando posti dai reparti meno 'frequentati'.

Entrando nel merito, all'Aquila sono 23 i ricoveri in Malattie infettive, 30 in Pneumologia covid, 16 in Medicina covid e 6 in Terapia Intensiva. Ad Avezzano sono 26 i ricoverati in malattie infettive.

Sempre stando a fonti sanitarie, in questi reparti i posti letto sono attivati a moduli, quindi c'è margine per ampliare la disponibilità.