Covid, convento Sant'Angelo della Pace contagiati 4 frati

Contagiati dal covid anche 4 frati francescani su 7 che vivono nel convento Sant'Angelo della Pace di Lanciano, annesso alla casa religiosa anziani Antoniano che ha contato 98 positivi e nove decessi, la cui situazione è stabile.

La positività dei frati non c'entra con la situazione sanitaria col confinante Antoniano il cui collegamento, tramite una porta, è bloccato da inizio pandemia.

L'annuncio dei contagi è stato resto noto dal parroco della chiesa di Sant'Antonio da Padova, la più grande di Lanciano, e che fa blocco unico con convento e Antoniano, le cui funzioni religiose sono state sospese.

"Grazie a Dio stiamo tutti bene - ha detto padre Francesco - e non abbiamo alcun sintomo". Poi aggiunge: "Non è stato il centro anziani a portare l'infezione in convento".