Covid, in Abruzzo registrati altri 939 positivi mai così tanti da inizio pandemia

Sono 939 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. E' il dato più alto di sempre: fino ad ora il record era di 746 contagi, il 10 novembre.

I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 5.183 tamponi, altro dato record: mai erano stati eseguiti così tanti test in un solo giorno. E' risultato positivo il 18,12% dei campioni analizzati. Le persone attualmente malate sfondano quota 12mila. Si registrano anche dieci decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 671.

Dei nuovi casi, 374 riguardano persone residenti o domiciliate in provincia dell'Aquila, 238 in provincia di Teramo, 168 in provincia di Chieti e 115 nel Pescarese, mentre per 44 pazienti sono in corso verifiche sulla provenienza. I nuovi positivi hanno età compresa tra 4 mesi e 100 anni.



Gli attualmente positivi aumentano di 714 unità ed arrivano a quota 12.622. Nonostante l'incremento repentino, scende il numero complessivo delle persone ricoverate, che sono 604 (-20 rispetto a ieri), anche se aumentano i pazienti in terapia intensiva, che sono 59 (+2).

In terapia non intensiva, invece, ci sono 545 pazienti (-22). Gli altri 12.018 (+734) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl.