Covid, in aumento pressione su ospedali, in zona rossa 27 comuni, ma l'Abruzzo resta in Arancione

Il presidente della Regione Abruzzo, visto l'andamento di contagi ha emesso una nuova ordinanza dove vengono posti restrizioni da zona rossa in altri comuni Abruzzesi, per un totale di 27 comuni:

Provincia di Pescara: Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore e Turrivalignani, Castiglione a Casauria e Torre dei Passeri;

Provincia di Chieti : Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Gio-vanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina.

Provincia di Teramo: Silvi, Pineto, Roseto .

Provincia di L’Aquila : Ateleta, Cagnano Amiterno , Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso.

Per il restante territorio la regione resta nel regime di zona arancione anche se è in essere una forte pressione su gli ospedali

- "L'Abruzzo registra un robusto arretramento dell'indice Rt, che da 1,13 scende a 0,96.Tuttavia, la pressione ospedaliera non solo non diminuisce, ma registra nuovi record negativi delle occupazioni dei posti letto.

Per questa ragione la classificazione del rischio è 'Alto', e l'Abruzzo continua a essere classificato in zona 'arancione'. La diffusa presenza delle varianti, quella inglese in particolare, produce quadri clinici più gravi, che sono alla radice del numero così alto di ricoveri. Per questo, non si può abbassare la guardia".

Lo afferma in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che si accinge a firmare una nuova ordinanza elaborata a seguito della riunione dell'Unità di Crisi e del conseguente monitoraggio "al quale viene costantemente e dinamicamente sottoposto il territorio regionale".