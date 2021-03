Covid, nuova ordinanza del presidente Marsilio, in zona rossa, Silvi, Pineto e Roseto

Una nuova ordinanza firmata ieri dal presidente della regione Abruzzo,Marco Marsilio, pone da oggi 4 marzo, i Comuni di Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi in zona rossa.

La misura restrittiva per ora non ha scadenza e resterà in vigore fino ha quando i dati sanitari usciranno dall'emergenza.

Con questa nova ordinanza diventano 26 i comuni abruzzesi dove è stata istituita la zona rossa, oltre a Silvi, Pineto e Roseto, si trovano in zona di massima restrizione da diversi giorni anche Caramanico, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Picciano, Scafa, San Valentino, Spoltore, Turrivalignani nel Pescarese. Bucchianico, Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina nel Chietino, e Ateleta, unico comune in provincia dell'Aquila.

L'ordinanza è stata disposta per “ragioni di aggravamento del rischio sanitario che rendono necessario porre in essere tutte le misure utili a contenere la trasmissione del Sars-Cov 2 e delle specifiche varianti dello stesso, nonché la pressione ospedaliera correlata”. Nei Comuni di Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi, infatti, si legge nel testo dell’ordinanza, “oltre ad una significativa percentuale di casi accertati sulla popolazione residente, si evidenzia anche la presenza di diversi casi di variante UK che, unita alla naturale prossimità dei predetti Comuni con l’area metropolitana di Pescara, possono giustificare ulteriori restrizioni”.