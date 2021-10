Covid, oggi in Abruzzo registrati ancora due decessi per il virus, 105 i nuovi positivi

105 sono i nuovi positivi registrati oggi in Abruzzo i contagiati hanno un'età compresa tra 1 e 83 anni, eseguiti 13.810 tamponi (2.719 molecolari e 11.631 test antigenici)

Purtroppo la pandemia ha fatto anche registrate nella regione altri 2 decessi, un 78enne della provincia di Teramo e di un 87enne della provincia dell’Aquila e 9 guariti (78.512 dall’inizio della pandemia).

Attualmente in regione ci sono 1.927 positivi (+94 rispetto a ieri), 56 ricoverati in area medica (-1), 9 in terapia intensiva (-2), 1.862 in isolamento domiciliare (+97). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (47), Chieti (15), Pescara (6), Teramo (33), fuori regione o con residenza in accertamento.