Covid, rapito aumenti dei ricoveri nelle intensive in Abruzzo. Oggi contati altri 696 positivi

Sono 696 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 5.025 tamponi molecolari: è risultato positivo il 13,9% dei campioni. C'è un decesso recente, che fa salire il bilancio delle vittime a 2.631.

In aumento i ricoveri che passano dai 175 di ieri ai 184 di oggi, con un brusco incremento delle terapie intensive.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 94 anni. Gli attualmente positivi sono 9.893 (+482 rispetto a ieri): 160 pazienti (+6) sono ricoverati in ospedale in area medica e 24 (+3) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 9.709 (+470) sono in isolamento domiciliare.

La vittima è una 91enne della provincia di Chieti.

I guariti sono 85.188 (+215). Dei 97.712 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 24.086 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+84 rispetto a ieri), 24.819 in provincia di Chieti (+198), 23.297 in provincia di Pescara (+258), 24.524 in provincia di Teramo (+130), 798 fuori regione (+12) e 188 (+13) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.