Covid, troppi contagi, a L'Aquila annullata la Fiera dell'Epifania

Annullata, per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia, la tradizionale Fiera dell'Epifania dell'Aquila, in programma il 5 gennaio 2022.

L'ultima edizione è stata quella del gennaio 2020, la 72/a.

E' la decisione emersa al termine della riunione, in Prefettura, del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per una valutazione sullo svolgimento dell'evento.

All'incontro hanno preso parte il vice sindaco del Comune dell'Aquila e i rappresentanti della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Asl. Solo pochi giorni fa l'evento era stato confermato.

"Dopo aver esaminato l'andamento epidemiologico nella provincia e, nello specifico, nel comune capoluogo e dopo aver valutato l'aumento esponenziale del numero dei positivi al Covid, su proposta del Comune dell'Aquila - si legge in una nota - è stata ampiamente condivisa l'opportunità di annullare l'evento in questione, dando unanime apprezzamento al senso di responsabilità espresso dall'amministrazione municipale".